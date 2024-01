Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon büßt am Nachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 157,01 USD.

Die Amazon-Aktie musste um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 157,01 USD. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 156,40 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,95 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 9.887.032 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,73 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,01 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,12 USD ab. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 78,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,00 USD an.

Amazon veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143.083,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.101,00 USD in den Büchern standen.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 2,70 USD je Aktie aus.

