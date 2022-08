Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Amazon am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Amazon 129,18 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 129,80 EUR. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 129,90 EUR. Bei 128,62 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 736 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,31 EUR am 24.05.2022. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 37,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 535,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.07.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 113.080,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121.234,00 USD ausgewiesen.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 0,103 USD je Aktie aus.

