Amazon, Berkshire Hathaway und JPMorgan beenden Gesundheits-JV

NEW YORK (Dow Jones)--Ein ambitioniertes US-Joint-Venture im Bereich betrieblicher Gesundheitsversorgung, das Amazon, Berkshire Hathaway und JPMorgan Chase gemeinsam vor knapp drei Jahren gegründet haben, steht vor dem Aus. Das Joint Venture Haven Health, das die Gesundheitsversorgung der zusammen mehr als 1,5 Millionen Mitarbeiter der drei Unternehmen managen und über das Bündeln von Ressourcen und Technologie die Kosten für die Konzerne senken sollte, wird im Februar den Betrieb einstellen, ohne diese Ziele erreicht zu haben.

Die Pläne, die auf einer Idee von JPMorgan-CEO Jamie Dimon beruhten und von Amazon-Chef Jeff Bezos und Berkshire Hathaways Warren Buffett unterstützt wurden, waren 2018 angekündigt worden. Sie hatten damals sogar die Aktien von US-Versicherern gedrückt.

Mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge erwiesen sich die Pläne, durch das Joint Venture das US-Gesundheitssystem zu transformieren, als zu schwierig. Die Struktur von Haven habe sich den Personen zufolge als zu kompliziert erwiesen, um die Probleme der drei expandierenden Unternehmen zu lösen. Unterschiedliche Mitarbeiterstrukturen und Standorte hätten zu unterschiedlichen Prioritäten geführt, und die individuellen betrieblichen Gesundheitssysteme hätten unterschiedliche Lösungen erfordert, so eine der Personen. Zudem habe es von Anfang an eine hohe Fluktuation im Management gegeben. Nachdem Haven sich schwer getan habe, Änderungen zu implementieren, entschieden sich die drei Unternehmen dafür, das Unternehmen zu schließen, so die Person.

"Das Haven-Team hat gute Fortschritte bei der Erforschung einer breiten Palette von Lösungen für das Gesundheitswesen gemacht und neue Wege erprobt, um den Zugang zur Primärversorgung zu erleichtern, Versicherungsleistungen einfacher zu verstehen und zu nutzen und verschreibungspflichtige Medikamente erschwinglicher zu machen", sagte eine Sprecherin.

Die drei Gründer wollen versuchen, das Mitarbeiterteam von Haven aufzuteilen, sagte JPMorgan-Chef Dimon am Montag in einem Memo an die Bankmitarbeiter.

"Wir werden künftig weniger formell zusammenarbeiten, da jeder von uns daran arbeitet, Programme zu entwerfen, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer einzelnen Mitarbeiter und lokalen Märkte zugeschnitten sind", schrieb er. "Haven funktionierte am besten als Inkubator für Ideen, ein Ort zum Pilotieren, Testen und Lernen - und eine Möglichkeit, sich über die besten Verfahren in unseren Unternehmen auszutauschen."

Es konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, wie viel Haven die drei Unternehmen gekostet hat, da es weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit operierte. Die Kosten seien kein wesentlicher Faktor für die Schließung, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

