Evercore bleibt bullish: Warum bei der Amazon-Aktie trotz AWS-Boom Fragezeichen bleiben

Amazon Day

21.10.26 16:20 Uhr

Evercore sieht AWS und Werbung als Gewinntreiber, doch die Panelisten sind sich beim KI-Handel uneins und zweifeln an der kurzfristigen Profitabilität schneller Lebensmittellieferung.

• Risiken bestehen durch KI-Handelsmodelle, offene Plattformen, Logistikkosten und Markteintrittsbarrieren bei Amazon Leo, während die Zukunft der Ertragsentwicklung von KI-Investitionen und Margenentwicklung abhängt.

• Das Wachstum von AWS (mindestens 30 %) und der Werbebereich (26 %) wird durch aktuelle Quartalszahlen gestützt, wobei frische Lebensmittel und neue Logistik-Chancen potenziell weiteres Wachstum ermöglichen.

• Evercore bleibt nach dem Amazon-Symposium bei seiner positiven Einschätzung, insbesondere für AWS, Werbung und den Handel, mit einem Kursziel von 355 US-Dollar.

Evercore bleibt nach dem Symposium bei seiner positiven Einstufung

AWS und Werbung sollen den Ertrag tragen, doch Risiken bleiben

Frische Lebensmittel könnten ein neues Feld öffnen

Werbung

Evercore hat die Einstufung für die Amazon-Aktie nach dem vierten Amazon Day Symposium laut investing.com auf Outperform belassen und das Kursziel von 355 US-Dollar bestätigt. Laut der jüngsten Analyse können AWS und das Werbegeschäft ein nachhaltiges Ertragswachstum tragen, heißt es. Die Frage ist, wie belastbar dieses Bild ist, wenn die Experten des Symposiums selbst bei einigen Themen widersprechen.

Was Evercore aus dem Symposium mitnimmt

Evercore holte laut investing.com 14 Branchenexperten auf die Podien, darunter sieben Amazon-Veteranen mit zusammen mehr als 66 Jahren Erfahrung im Konzern. Diskutiert wurden fünf Bereiche: Amazon Leo, Retail, Infrastructure & Logistics, digitale Werbung und AWS.

Bei AWS hält Evercore ein Wachstum von mindestens 30 Prozent für nachhaltig. Die Nachfrage soll das Angebot bis 2028 übersteigen, die Margen sollen hoch bleiben. Die Werbung bleibt demnach dank Prime Video und Marktanteilsgewinnen Wachstums- und Margentreiber. Im US-Einzelhandel stützten laut Evercore Prime, schnellere Lieferung und Händlerbindung weitere Zugewinne, frische Lebensmittel eröffneten neue Chancen.

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Damit stützt Evercore die Ertragsthese auf drei Säulen statt auf eine. Für die Aktie heißt das: Das Urteil hängt weniger an einem einzelnen Segment, sondern am Zusammenspiel von Cloud, Werbung und Handel.

Wie die Amazon-Zahlen die These stützen

Amazon steigerte im zweiten Quartal 2026 den Umsatz laut Zahlenvorlage auf 200,6 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis stieg um 43 Prozent auf 27,5 Milliarden US-Dollar. Der AWS-Umsatz legte um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden US-Dollar zu, das schnellste Wachstum seit 18 Quartalen. Die AWS-Marge lag bei 39,4 Prozent nach 32,9 Prozent im Vorjahr.

Die Werbeerlöse erreichten 19,809 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 26 Prozent. Das Werbewachstum von 26 Prozent liegt unter dem der Cloud (37 Prozent), aber über dem Konzernumsatzwachstum von 20 Prozent.

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Die Zahlen belegen, dass beide von Evercore genannten Treiber bereits liefern. Das AWS-Wachstum von 37 Prozent liegt über der 30-Prozent-Marke, die Evercore als Untergrenze ansetzt.

Risiken: KI-Handel, Logistik und offene Modelle

Die Panelisten waren sich jedoch uneins, ob Agentic Shopping, also Einkäufe über KI-Agenten, Amazons Erlöse aus der Produktsuche gefährdet oder zu einer Partnerschaft wie mit ChatGPT führt. Logistikexperten hielten es für möglich, dass die Kosten pro Lieferung ihren Tiefpunkt erreicht haben, und zweifelten an der kurzfristigen Profitabilität schneller Lebensmittellieferung bei den im Symposium genannten Warenkorbgrößen.

Bei AWS könnten günstigere offene Modelle laut Evercore die Preisprämie und die Margen bedrohen. Für Amazon Leo dürften Startkapazitäten den Ausbau bis 2030 begrenzen; ein Panelist sah im besten Fall Platz zwei mit 20 bis 25 Prozent Marktanteil.

Die Einschränkungen betreffen genau die Felder, die als Wachstumsreserve gelten.

Als nächster Termin steht nach vorläufiger Planung die Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal am 29. Oktober im Kalender. Dort wird sich zeigen, ob AWS und Werbung die in der Prognose angelegte Entwicklung bestätigen und wie sich die hohen KI-Investitionen auf den Cashflow auswirken.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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