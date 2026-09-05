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Amazon-Deal treibt Kurs

QUALCOMM-Aktie mit Kurssprung nach KI-Chip-Deal mit Amazon für Rechenzentren

QUALCOMM-Aktie mit Kurssprung nach KI-Chip-Deal mit Amazon für Rechenzentren

Ein mehrjähriger Chip-Pakt mit Amazon und ein Warrant über bis zu 25 Millionen Aktien lassen die QUALCOMM-Aktie am Dienstag kräftig zulegen.

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  • Amazon und QUALCOMM bündeln Kräfte bei KI-Chips für Rechenzentren
  • Warrant mit Ausübungspreis von 161,26 US-Dollar sorgt für Aufsehen
  • Analysten bleiben trotz Kurssprung vorsichtig gestimmt
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Die QUALCOMM-Aktie reagiert am Dienstag auf eine mehrere Generationen umspannende Kooperation mit Amazon im Bereich KI-Rechenzentren. Der Chiphersteller entwickelt gemeinsam mit der AWS-Sparte kundenspezifische Halbleiter für KI-Inferenz und optische Verbindungstechnik. Amazon erhielt im Zuge der Vereinbarung zudem einen Warrant auf bis zu 25 Millionen QUALCOMM-Aktien, der an künftige Bestellungen geknüpft ist.

QUALCOMM und Amazon vertiefen KI-Partnerschaft

QUALCOMM hat am Dienstag eine mehrgenerationelle Produktkollaboration mit Amazon angekündigt. Gemeinsam mit der Cloud-Sparte AWS entwickelt das Unternehmen kundenspezifische Chips für großskalige KI-Inferenz sowie optische Konnektivitätslösungen mit Übertragungsraten von bis zu 1,6 Terabit pro Sekunde. Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit will QUALCOMM zudem verstärkt auf die KI-Infrastruktur von AWS zurückgreifen, einschließlich Amazon Bedrock für Electronic-Design-Automation-Workloads, um Chip-Designzyklen zu verkürzen.

CEO Cristiano Amon erklärte in der Pressemitteilung, mit zunehmender KI-Nachfrage brauche es Fortschritte sowohl bei Rechenleistung als auch bei Konnektivität, um mehr Leistung bei höherer Effizienz zu liefern. AWS-Vice-President Prasad Kalyanaraman sprach von einer Zusammenarbeit, die auf einer starken Partnerschaftsbasis aufbaue. Die QUALCOMM-Aktie reagierte auf die Nachricht mit einem kräftigen Kurssprung: So geht es an der NASDAQ stellenweise 4,27 Prozent auf 175,95 US-Dollar nach oben.

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Warrant über 25 Millionen QUALCOMM-Aktien an Bestellungen geknüpft

Parallel zur Produktkooperation reichte QUALCOMM ein Formular 8-K bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Demnach hatte das Unternehmen bereits letzten Donnerstag der Amazon-Tochtergesellschaft Amazon.com NV Investment Holdings LLC einen Warrant auf bis zu 25 Millionen QUALCOMM-Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 161,26 US-Dollar je Aktie ausgestellt. Der Warrant läuft am 3. September 2036 aus und erlaubt eine sogenannte Cashless Exercise.

Die Bezugsaktien des Optionsscheins werden in mehreren Tranchen unverfallbar. Voraussetzung dafür sind der Abschluss bestimmter kommerzieller Vereinbarungen sowie verbindliche Bestellungen und tatsächliche Käufe von Serverchipprodukten QUALCOMMs durch Amazon, bis zu einem Höchstbetrag von 60 Milliarden US-Dollar. Bereits bei Ausgabe des Optionsscheins erwarben 3,75 Millionen Aktien aufgrund erster Kaufverpflichtungen Anspruch auf Unverfallbarkeit. Solange Amazon den Optionsschein nicht ausübt, gewährt er weder Stimmrechte noch sonstige Aktionärsrechte. QUALCOMM plant zudem, bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Nachtrag zum Verkaufsprospekt einzureichen, um einen möglichen Weiterverkauf der Aktien zu registrieren.

Broadcom als Vergleichsmaßstab, Analysten bleiben zurückhaltend

Als Vergleichsmaßstab für die Einordnung des Amazon-Deals zieht 24/7 Wall St. Broadcom heran: Der Chiphersteller gilt bereits als etablierter Anbieter kundenspezifischer KI-Beschleuniger und Netzwerktechnik für Hyperscaler und bedient damit dasselbe Kundensegment, in das QUALCOMM mit dem neuen Amazon-Auftrag vorstößt. Ein frischer QUALCOMM-Deal hätte sich deshalb auch als Verschiebung von Marktanteilen zulasten Broadcoms lesen lassen. Stattdessen ziehen die Broadcom-Aktien parallel zu den QUALCOMM-Papieren 3,87 Prozent auf 371,74 US-Dollar an , was das Portal als Zeichen dafür wertete, dass der Markt der gesamten Kategorie kundenspezifischer Chips mehr zutraut, statt Broadcom Geschäft wegzunehmen. Für Amazon ergänzt QUALCOMM damit die hauseigenen Chip-Linien Trainium und Graviton, ohne bestehende Siliziumprogramme zu verdrängen.

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24/7 Wall St. merkte zugleich an, die Ankündigung nenne weder ein verbindliches Bestellvolumen noch einen Liefertermin, was das mit dem 33-fachen Gewinn bewertete QUALCOMM-Papier angreifbar mache, sollte der erhoffte Umsatzanstieg im Rechenzentrumsgeschäft ausbleiben. Der TipRanks-Analystenkonsens von 24 erfassten Häusern stuft die Aktie mit Neutral ein, bei einem mittleren Kursziel von 201,04 US-Dollar und einer Spanne von 159 bis 400 US-Dollar.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, jejim / Shutterstock.com

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03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.

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