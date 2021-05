Amazon erfolgreich im Streit um Steuervergünstigungen mit der EU

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.650,50 EUR

Von Sam Schechner

NEW YORK (Dow Jones)--Der Onlinehandelskonzern Amazon hat im Streit um Steuervergünstigungen mit der Europäischen Union einen juristischen Erfolg erzielt. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg hob am Mittwoch eine Entscheidung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2017 auf, die Amazon zur Zahlung von Steuern in Höhe von 250 Millionen Euro an Luxemburg verurteilt hatte.

Nach Auffassung des Gerichts hat die Kommission rechtlich nicht hinreichend nachgewiesen, dass die Steuerlast einer europäischen Tochtergesellschaft des Amazon-Konzerns zu Unrecht verkürzt wurde. Es ist die jüngste von mehreren großen Brüsseler Steuerentscheidungen zu Lasten von Tech-Konzernen, die damit gekippt wurde.

Die Entscheidung ist ein Sieg für Amazon und ein Schlag für EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager, die US-Technologiekonzerne wie Amazon, Apple oder die Alphabet-Tochter Google schärfer regulieren möchte.

