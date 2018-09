Amazon kontert Walmart in Indien und beteiligt sich an Supermärkte

Amazon 1.655,11 EUR 0,99% Charts

Von Corinne Abrams

MUMBAI (Dow Jones)--Der US-Internetriese Amazon.com erhöht im Konkurrenzkampf mit Walmart in Indien den Druck. Der Konzern aus Seattle bündle seine Kräfte mit einer indischen Private-Equity-Gesellschaft, die eine der größten Einzelhandelsketten in der südasiatischen Nation für mehr als 500 Millionen Dollar kaufe, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Durch den Deal könnte Amazon einen Anteil an den mehr als 500 Filialen von Aditya Birla Retail bekommen, die die Supermärkte namens More sowie Hypermärkte betreibt. Erst vor wenigen Monaten hatte der Einzelhandelskonzern Walmart 16 Milliarden Dollar für eine 77-prozentige Beteiligung an einer der führenden indischen E-Commerce-Webseite, Flipkart, berappt.

Die informierte Person berichtete weiter, Amazon habe nun in eine Sparte von Samara Alternative Investment Fund investiert, ein indischer Investor, der die Supermarkkette More übernimmt. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von rund 42 Milliarden Rupien (umgerechnet 499,2 Millionen Euro) zugrunde. Der Informant konnte nicht sagen, wie hoch die Beteiligung von Amazon am Ende sein werde. Aber die indischen Gesetze würden es nicht zulassen, dass Amazon mehr als 51 Prozent an einem lokalen Einzelhandelskonzern besitzen könne.

Die Transaktion könnte Amazon ein wichtiges Standbein in einem der letzten großen unerschlossenen Einzelhandelsmärkte der Welt verschaffen. Der Zugang zu den Kunden, Daten und Verkaufsstellen von More könnte dazu beitragen, die indische Bevölkerung von rund 1,3 Milliarden Menschen besser zu verstehen und zu versorgen. Der indische E-Commerce-Markt wird nach Einschätzung von Pricewaterhousecoopers und der National Association of Software & Services Companies bis 2022 voraussichtlich die Marke von 100 Milliarden Dollar übertreffen. Auf dem Markt für Lebensmittel liefern sich E-Commerce-Unternehmen einen harten Wettbewerb mit den großen indischen Supermarktketten sowie den Millionen Tante-Emma-Läden, bei denen die meisten Inder ihre täglichen Einkäufe tätigen.

Bei Samara war kein Kommentar in der Sache erhältlich. Eine Sprecherin der Aditya Birla Group wollte über die Mitteilung an die indische Börse hinaus keine weitere Stellungnahme abgeben. Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte einst zugesagt, 5 Milliarden Dollar in Indien zu investieren. Amazon scheint nun bereit zu sein, mit Walmart sowohl im Online- als auch im stationären Handel Kopf an Kopf zu konkurrieren. Zuvor hatte sich Amazon mit 5 Prozent an der indischen Kaufhauskette Shoppers Stop beteiligt.

