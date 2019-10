Amazon rüstet in Asien gegen Alibaba auf

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.568,00 EUR

Onlinehandel boomt auch in Asien. Der chinesische Konzern Alibaba ist dort der Platzhirsch. Allerdings geht nun auch Amazon dort verstärkt auf Kundejagd. Zunächst wird das Produktportfolio ausgeweitet und weitere Maßnahmen in Singapur getestet.

Große Konsumkonzerne nutzen Singapur in der Regel als Testmarkt für Expansionsstrategien in Südostasien. Der Online-Riese Amazon ist da keine Ausnahme. Vor gut zwei Jahren drängt der US-Konzern mit dem Fokus auf lokale Lebensmittel und Haushaltswaren sowie einem schnellen Lieferservice auf den Markt in Singapur. Nun soll das Engagement ausgeweitet werden.

Amazon zufolge wächst die im südostasiatischen Inselstaat angebotene Produktpalette deutlich. Gleichzeitig sollen kleine und mittlere Firmen über die Internetseite Amazon.sg künftig Online-Käufer für ihre Produkte finden. Damit geht Amazon deutlich auf Konfrontationskurs zum chinesischen Hauptrivalen in der Region Alibaba. Dieser betreibt in Südostasien erfolgreich die Online-Plattform Lazada.

Die von Amazon ergriffenen Maßnahmen könnten sich für den Konzern als Wachstumstreiber erweisen, denn der asiatische Markt birgt für den vor allem in Nordamerika und Europa stark vertretenen Konzern ein enormes Kundenpotenzial. Abzuwarten bleibt, wie der chinesische Konkurrent Alibaba nun verhält.

Chartbild trübt sich ein

Dagegen zeigt die Aktie nicht so viel positives Engagement und fällt deutlich vom Jahreshoch ab. Sogar die Aufwärtstrendlinie aus diesem Jahr wurde durchbrochen, genau wie die erste weitere Unterstützung bei rund 1.740 Dollar. Die nächste Unterstützung ist das Sommertief bei rund 1.670 Dollar. Erst wenn die 200-Tagelinie (rot) bei 1.772 Dollar wieder überschritten wird, hellt sich das charttechnische Bild bei der Amazon-Aktie wieder auf.

