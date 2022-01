Amazon will erstes Ladengeschäft für Kleidung eröffnen - Aktie steigt vorbörslich

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.769,50 EUR

Das Unternehmen kündigte am Donnerstag die Eröffnung einer ersten Filiale der Marke " Amazon Style" an, die in diesem Jahr in einem Einkaufszentrum nahe Los Angeles an den Start gehen soll. Kunden sollen über Amazons App Kaufempfehlungen erhalten und durch den Scan von QR-Codes auf den Artikeln Produktdetails sowie verfügbare Größen, Farben und Bewertungen angezeigt bekommen. Amazon will ein breites Sortiment an Kleidung anbieten. "Sie werden alles finden - von der 10-Dollar-Jeans bis zum Designer-Modell", sagte Managerin Simoina Vasen dem US-Sender CNBC. Amazon wolle jedes Budget bedienen.

Laut CNBC soll das Geschäft mit einer Fläche von knapp 2800 Quadratmetern deutlich größer sein als Amazons bisherige Läden. Das US-Unternehmen ist zwar als Allesverkäufer im Internet groß geworden, mischt aber schon seit einigen Jahren auch den klassischen Einzelhandel immer stärker auf. Der 1994 von Jeff Bezos gegründete Konzern betreibt unter Marken wie Amazon Fresh und Go Ketten für Lebensmittel und hat auch kleinere Ladengeschäfte für Bücher und andere Produkte. Außerdem gehört Amazon die Supermarktkette Whole Foods. Laut US-Medien plant der Konzern auch größere Ladengeschäfte im Stil von Kaufhäusern, um sein Produktangebot stärker außerhalb des Internets zu platzieren.

Die an der NASDAQ notierte Aktie gewinnt vorbörslich zeitweise 0,58 Prozent auf 3.143,99 US-Dollar.

SEATTLE (dpa-AFX)

