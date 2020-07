Amazon übertrifft Erwartungen im 2. Quartal deutlich

Von Eric J. Savitz

NEW YORK (Dow Jones)--Der Online-Händler Amazon hat in der Corona-Krise gute Geschäfte gemacht und im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Der Umsatz stieg um 40 Prozent auf 88,9 Milliarden US-Dollar und lag damit weit über der eigenen Prognose des Konzern von 75 bis 81 Milliarden Dollar. Die Gewinne verdoppelten sich auf 5,2 Milliarden. Je Aktie verdiente Amazon 10,30 Dollar, das war fast fünf Mal so viel, wie Analysten an der Wall Street mit 2,09 Dollar je Aktie erwartet hatten. Das operative Ergebnis lag mit 5,8 Milliarden Dollar ebenfalls weit über den Erwartungen der Amazon Inc, die hier nur die Gewinnschwelle erreichen wollte.

Die Amazon-Aktie sprang im nachbörslichen Handel um 4,9 Prozent, bis zum Handelsschluss am Donnerstag hat das Papier in diesm Jahr bereits um 65 Prozent zugelegt.

Der operative Cash-Flow der vergangenen zwölf Monate betrug 51,2 Milliarden Dollar und lag damit 42 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Wenn es im Quartal eine Schwachstelle gab, dann im Cloud-Geschäft. Amazon Web Services erzielte einen Umsatz von 10,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 28,9 Prozent - und etwas unter den Schätzungen der Wall Street. Das dürfte in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen und bei Analysten Thema werden. Auch Microsoft hatte mit der Cloud-Plattform Azur leicht enttäuscht.

"Wir haben seit März über 175.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und sind dabei, 125.000 dieser Mitarbeiter in reguläre Vollzeitstellen zu überführen", sagte CEO Jeff Bezos. "Und die Umsätze von Drittanbietern wuchsen in diesem Quartal erneut schneller als die Umsätze von Amazons Erstanbietern".

Das Unternehmen gab an, dass es in diesem Quartal mehr als 9 Milliarden Dollar für Investitionsprojekte in den Bereichen Auftragsabwicklung, Transport und AWS ausgegeben habe.

Für das dritte Quartal stellt Amazon einen Umsatz von 87 bis 93 Milliarden Dollar in Aussicht, was einem Anstieg zwischen 24 und 33 Prozent entspricht, und einen operativen Gewinn zwischen 2 und 5 Milliarden Dollar. Die Wall Street rechnet mit einem Umsatz von 86,3 Milliarden US-Dollar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2020 17:34 ET (21:34 GMT)