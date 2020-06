Amazon und Apple - das neue Gold

Liebe Leser, die Unruhe am Markt steigt dann doch mal etwas an, aber Apple und Amazon schnellen nach oben. Wie kann das sein, sind die Tech-Titel doch sehr teuer? Nun – wie Mitte März schon erklärt, sind Apple und Amazon das neue Gold. Große Investoren brauchen in hektischen Phasen vor allem eines – Liquidität im Handel. Und niemand bietet dies mehr als Apple oder Amazon. Übrigens wurden in den letzten Tagen Anfang Juni so viele Aktien gehandelt wie nie zuvor in der Börsengeschichte, einmal für die Gesamtindizes gesprochen. Wir glauben angesichts des neuen Interesse an Apple und Amazon, übrigens auch am echten Gold – bei DAX 13.000 knapp und Nasdaq jetzt bei 10.000 wird eine Überprüfung des Depots und eine Neuaufstellung für den Sommer nötig. Absicherungen, Versicherungen aber auch Chancen und intelligentes Aufbauen des Depots ist wichtig. Wir hatten unter 9.000 im DAX eine Investitionsquote von 100% geraten. Jetzt sollte man weit darunter gehen. Wir erklären wie und führen Sie durch den Sommer, damit die schönen Gewinne erhalten bleiben und neue dazu kommen. 2020 ist das Jahr Ihres Vermögens – nur bitte ohne Gier und nicht blind, sondern strukturiert und unter Nutzung der Sentiments am Markt. Viel Erfolg Euer TEAM Feingold Research Unseren Börsenbrief mit allen Depots, Strategien und Ihrem Börsenwissen täglich in Mail und per Video können Sie hier gerne abonnieren oder testen.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Feingold Research"