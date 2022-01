Amazon will Visa-Karten in Großbritannien doch weiter akzeptieren

Von Jack Denton

LONDON (Dow Jones)--Amazon hat seinen Plan aufgegeben, die Akzeptanz von Visa-Kreditkarten auf seiner britischen Plattform am 19. Januar zu stoppen. Wie der Konzern mitteilte, wird die Bezahlung mit Visa weiterhin möglich sein.

Amazon hatte im November angekündigt, dass britische Kunden künftig Visa-Karten wegen hoher Gebühren nicht mehr würden nutzen können. Seinerzeit teilte der Kreditkartenkonzern mit, Amazon drohe die Wahlmöglichkeiten der Kunden zu beschneiden.

In einer Mail von Amazon an die Kunden vom Montag hieß es nun, "die erwartete Änderung bei der Nutzung von Visa-Kreditkarten auf Amazon.co.uk wird nicht am 19. Januar wirksam werden". Man arbeite mit Visa an einer Lösung, der es den Kunden erlauben wird, ihre Kreditkarten weiterhin zu nutzen. Visa reagierte unmittelbar nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2022 08:18 ET (13:18 GMT)