Ambitionierte Pläne

Tesla-Aktie etwas tiefer: Elon Musk kündigt Robotaxis und Roboter-Offensive in Europa an

27.02.26 13:43 Uhr
Musk will Europa erobern: Robotaxis ohne Lenkrad vor dem Start - Tesla-Aktie an der NASDAQ tiefer | finanzen.net

Teslsa-Chef Elon Musk setzt auch in Europa auf Robotaxis und Roboter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
259,90 EUR 1,00 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
343,95 EUR -3,25 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wir werden Teslas vollständig autonomes Fahren einführen, also ein KI-gesteuertes Auto", sagte Musk in einem eigenen Videointerview beim Portal X (Donnerstag). "Tesla verfügt über die fortschrittlichste KI (künstliche Intelligenz) für den Alltag, und hoffentlich wird sie bald in Europa zugelassen. Mir wurde von den Behörden mitgeteilt, dass die Zulassung in den Niederlanden am 20. März erfolgen soll. Hoffentlich bleibt es dabei." Er ergänzte: "Ich glaube, dass es dieses Jahr technisch möglich sein wird, in einem Tesla einzuschlafen und am Zielort wieder aufzuwachen."

Musk: Cybercab und Optimus auch in Europa geplant

In diesem Jahr soll die Fertigung des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab ohne Lenkrad und Pedale beginnen. Tesla will 2026 auch die Produktion des Roboters Optimus starten. Der Firmen-Chef hatte in Aussicht gestellt, dass sie bis Ende 2027 "der Öffentlichkeit" zum Verkauf angeboten werden könnten. "Wenn alles gut läuft, werden wir den Cybercab und den Optimus voraussichtlich auch in Europa produzieren", sagte Musk. "Der Tesla Semi, der schwere Lkw von Tesla, wird ebenfalls in Europa gefertigt."

Tesla will beim autonomen Fahren Nummer eins werden

Bisher hat Tesla nur einige fahrerlose Robotaxis in der texanischen Stadt Austin im Einsatz, die noch von Aufpassern im Beifahrersitz begleitet wurden. Musk plant, dass Tesla in wenigen Jahren die Nummer eins beim autonomen Fahren und Robotaxis sein soll. Die Google (Alphabet C (ex Google))-Schwesterfirma Waymo betreibt in mehreren US-Städten fahrerlose Wagen. Umstritten ist, ob es genug Sicherheit bringt, beim autonomen Fahren wie von Tesla vorgesehen nur mit Kameras auszukommen. Das bisherige Kerngeschäft von Tesla, der Verkauf von Autos, schrumpft derzeit. In Grünheide bei Berlin steht die einzige Autofabrik des Elektroautobauers in Europa.

Die Tesla-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 0,49 Prozent tiefer bei 406,50 US-Dollar.

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

