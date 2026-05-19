AMC Robotics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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AMC Robotics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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