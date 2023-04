AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Mit einem Kurs von 3,58 EUR zeigte sich die AMC Entertainment A-Aktie im Tradegate-Handel um 11:58 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die AMC Entertainment A-Aktie bei 3,67 EUR. Der Kurs der AMC Entertainment A-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,58 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.577 AMC Entertainment A-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,39 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,25 Prozent könnte die AMC Entertainment A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,34 EUR ab. Mit Abgaben von 7,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.02.2023 hat AMC Entertainment A die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AMC Entertainment A ein EPS von -0,16 USD in den Büchern gestanden. AMC Entertainment A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.025,80 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.174,80 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der AMC Entertainment A-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 06.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMC Entertainment A einen Verlust von -0,369 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com