AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A bricht am Nachmittag nach oben aus

So bewegt sich AMC Entertainment A

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMC Entertainment A. Die AMC Entertainment A-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 78,0 Prozent im Plus bei 9,24 USD.

Um 15:52 Uhr wies die AMC Entertainment A-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 78,0 Prozent auf 9,24 USD nach oben. Die AMC Entertainment A-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,48 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,34 USD. Zuletzt wurden via New York 14.572.961 AMC Entertainment A-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 494,44 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,39 USD am 17.04.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMC Entertainment A-Aktie 74,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten AMC Entertainment A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMC Entertainment A am 26.04.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,51 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 951,40 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMC Entertainment A 954,40 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte AMC Entertainment A am 08.08.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,455 USD je Aktie in den AMC Entertainment A-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMC Entertainment A-Aktie

AMC-Aktie in Rot: AMC Entertainment grenzt Verluste deutlich ein

Ausblick: AMC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GameStop-Aktie startet neue Rally: Kehren Meme-Aktien zurück?