AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A am Mittwochnachmittag tiefrot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMC Entertainment A. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 14,7 Prozent auf 5,84 USD.

Um 15:44 Uhr fiel die AMC Entertainment A-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 14,7 Prozent auf 5,84 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die AMC Entertainment A-Aktie bis auf 5,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 5.077.954 AMC Entertainment A-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 54,93 USD. 840,52 Prozent Plus fehlen der AMC Entertainment A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 2,39 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMC Entertainment A-Aktie 144,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AMC Entertainment A-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

AMC Entertainment A gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMC Entertainment A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 951,40 Mio. USD im Vergleich zu 954,40 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AMC Entertainment A-Verlust in Höhe von -1,273 USD je Aktie aus.

