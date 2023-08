AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A knickt am Dienstagvormittag ein

AMC Entertainment A im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AMC Entertainment A. Das Papier von AMC Entertainment A gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 35,4 Prozent auf 3,40 USD abwärts.

Die AMC Entertainment A-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 35,4 Prozent auf 3,40 USD abwärts. In der Spitze fiel die AMC Entertainment A-Aktie bis auf 3,19 USD. Bei 3,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der AMC Entertainment A-Aktie belief sich zuletzt auf 153.232 Aktien.

Am 13.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 300,59 Prozent Plus fehlen der AMC Entertainment A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.08.2023 auf bis zu 3,19 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMC Entertainment A-Aktie mit einem Verlust von 6,04 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMC Entertainment A am 08.08.2023. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.347,90 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.199,10 USD in den Büchern standen.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von AMC Entertainment A veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,313 USD je Aktie in den AMC Entertainment A-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMC Entertainment A-Aktie

Meme-Titel AMC-Aktie an der NYSE unter Druck: US-Gericht macht Weg für AMC-Aktienumwandlung frei

Meme-Aktie AMC: Trotz schwarzer Null und Kinoerfolgen - warum AMC Pleite gehen könnte

Meme-Aktie AMC an der NYSE leichter: AMC Entertainment übertrifft Erwartungen