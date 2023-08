AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A am Dienstagmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von AMC Entertainment A zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMC Entertainment A nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 3,24 EUR.

Die Aktie notierte um 11:59 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 3,24 EUR zu. In der Spitze legte die AMC Entertainment A-Aktie bis auf 3,28 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.121 AMC Entertainment A-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 296,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.08.2023 (2,93 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,67 Prozent könnte die AMC Entertainment A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AMC Entertainment A ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte AMC Entertainment A ebenfalls ein EPS von -0,12 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AMC Entertainment A mit einem Umsatz von insgesamt 1.347,90 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.199,10 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,41 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte AMC Entertainment A am 09.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,313 USD je AMC Entertainment A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

