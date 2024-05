AMC Entertainment A Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus AMC Entertainment A

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMC Entertainment A. Die AMC Entertainment A-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 11,2 Prozent auf 4,87 USD.

Die AMC Entertainment A-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 11,2 Prozent auf 4,87 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die AMC Entertainment A-Aktie bis auf 4,80 USD. Mit einem Wert von 5,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.056.314 AMC Entertainment A-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 54,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.029,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 2,39 USD. Derzeit notiert die AMC Entertainment A-Aktie damit 103,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMC Entertainment A-Aktie.

Am 26.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,51 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 951,40 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 954,40 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte AMC Entertainment A am 08.08.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte AMC Entertainment A im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,273 USD einfahren.

