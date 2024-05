AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von AMC Entertainment A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AMC Entertainment A-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,77 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,77 USD. Die AMC Entertainment A-Aktie sank bis auf 4,60 USD. Bei 4,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AMC Entertainment A-Aktien beläuft sich auf 682.465 Stück.

Bei 54,93 USD erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.051,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 2,39 USD. Der aktuelle Kurs der AMC Entertainment A-Aktie ist somit 49,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten AMC Entertainment A-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 26.04.2024 hat AMC Entertainment A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 USD gegenüber -1,51 USD im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,31 Prozent auf 951,40 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 954,40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte AMC Entertainment A Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass AMC Entertainment A im Jahr 2024 -1,260 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

