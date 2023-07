AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMC Entertainment A gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AMC Entertainment A-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 11,6 Prozent auf 4,91 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die AMC Entertainment A-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 11,6 Prozent auf 4,91 USD. Die AMC Entertainment A-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMC Entertainment A-Aktien beläuft sich auf 4.904.499 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,74 USD) erklomm das Papier am 09.08.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 179,84 Prozent könnte die AMC Entertainment A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 3,78 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMC Entertainment A-Aktie derzeit noch 23,12 Prozent Luft nach unten.

AMC Entertainment A ließ sich am 05.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AMC Entertainment A ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. AMC Entertainment A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 954,40 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 798,40 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMC Entertainment A einen Verlust von -0,348 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

