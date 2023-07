Aktienkurs aktuell

AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A verteuert sich am Dienstagvormittag kräftig

25.07.23 09:23 Uhr

Die Aktie von AMC Entertainment A gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AMC Entertainment A-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 33,1 Prozent im Plus bei 5,85 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von AMC Entertainment A zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 33,1 Prozent auf 5,85 USD. Die AMC Entertainment A-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,22 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,58 USD. Der Tagesumsatz der AMC Entertainment A-Aktie belief sich zuletzt auf 279.602 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2022 bei 13,60 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMC Entertainment A-Aktie somit 57,02 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,80 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,07 Prozent. Am 05.05.2023 hat AMC Entertainment A die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AMC Entertainment A ein Ergebnis je Aktie von -0,40 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 954,40 USD gegenüber 798,40 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,349 USD je Aktie in den AMC Entertainment A-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AMC Entertainment A-Aktie NYSE-Wert AMC-Aktie explodiert: Gerichtsentscheid löst Kursrally bei Meme-Aktie AMC aus Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt? NYSE-Wert AMC-Aktie tiefer: AMC steckt weiter in den roten Zahlen - Verlust reduziert

