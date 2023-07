AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A am Mittag weit abgeschlagen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AMC Entertainment A gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMC Entertainment A-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 6,8 Prozent auf 4,92 EUR nach.

Das Papier von AMC Entertainment A gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 6,8 Prozent auf 4,92 EUR abwärts. Die AMC Entertainment A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,71 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,78 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 182.275 AMC Entertainment A-Aktien umgesetzt.

Bei 13,39 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMC Entertainment A-Aktie ist somit 172,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,34 EUR fiel das Papier am 04.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMC Entertainment A-Aktie mit einem Verlust von 32,12 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMC Entertainment A am 05.05.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 954,40 USD – ein Plus von 19,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMC Entertainment A 798,40 USD erwirtschaftet hatte.

AMC Entertainment A wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMC Entertainment A einen Verlust von -0,349 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

