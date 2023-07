AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A am Nachmittag weit abgeschlagen

AMC Entertainment A im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMC Entertainment A. Zuletzt fiel die AMC Entertainment A-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 10,8 Prozent auf 5,22 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die AMC Entertainment A-Aktie in der New York-Sitzung um 10,8 Prozent auf 5,22 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die AMC Entertainment A-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,18 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 5,46 USD. Zuletzt wechselten 1.051.966 AMC Entertainment A-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 163,22 Prozent Plus fehlen der AMC Entertainment A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 3,78 USD. Der derzeitige Kurs der AMC Entertainment A-Aktie liegt somit 38,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AMC Entertainment A veröffentlichte am 05.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. AMC Entertainment A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 954,40 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 798,40 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte AMC Entertainment A am 10.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AMC Entertainment A-Verlust in Höhe von -0,349 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMC Entertainment A-Aktie

NYSE-Wert AMC-Aktie explodiert: Gerichtsentscheid löst Kursrally bei Meme-Aktie AMC aus

Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt?

NYSE-Wert AMC-Aktie tiefer: AMC steckt weiter in den roten Zahlen - Verlust reduziert