Amcor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Amcor lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,560 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 6,13 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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