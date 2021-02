Amcor schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der Verpackungshersteller Amcor Plc (ISIN: JE00BJ1F3079, NYSE: AMCR) zahlt seinen Aktionären am 16. März 2021 eine Quartalsdividende von 0,1175 US-Dollar je Aktie aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 24. Februar 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,47 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 11,01 US-Dollar (Stand: 3. Februar 2021) 4,20 Prozent.

Amcor wurde ursprünglich in Australien gegründet. Im Juni 2019 schloss das Unternehmen die Akquisition der Bemis Company ab. So entstand die Amcor Plc. Der Konzern hat seinen Sitz in Jersey und in Zürich und beschäftigt rund 47.000 Mitarbeiter. Im ersten Halbjahr des Fiskaljahres 2021 (31. Dezember 2020) betrug der Umsatz 6,2 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,18 Mrd. US Dollar), wie am 2. Februar berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 422 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 256 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 6,50 Prozent im Minus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 17,14 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 3. Februar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de