AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung ließ sich um 12:06 Uhr bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 74,14 EUR. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 74,35 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,82 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.771 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,40 EUR) erklomm das Papier am 30.03.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 56,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 31,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 5.599,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.826,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

