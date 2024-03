AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 4,3 Prozent auf 200,79 USD.

Um 16:08 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 200,79 USD nach oben. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 200,98 USD zu. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 197,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.156.212 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 200,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,09 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 76,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 61,83 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 30.01.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.168,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5.599,00 USD eingefahren.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

