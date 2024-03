AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 180,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 1,4 Prozent auf 180,82 EUR. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 181,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 180,80 EUR. Bisher wurden heute 15.787 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 181,98 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,40 EUR. Dieser Wert wurde am 02.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.168,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.599,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

