AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 114,50 USD.

Bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ließ sich um 12:02 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 114,50 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 87.423 Aktien.

Bei 132,82 USD erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 13,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (54,58 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.353,00 USD – das entspricht einem Minus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.887,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,84 USD fest.

