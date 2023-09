AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 105,90 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 0,2 Prozent auf 105,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 9.371 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 25,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,58 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Abschläge von 48,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Am 01.08.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.550,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.359,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

