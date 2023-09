AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 97,52 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 97,52 EUR. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 97,64 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 97,07 EUR. Bei 97,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 1.282 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2023 markierte das Papier bei 123,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 56,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 72,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00 USD an.

Am 01.08.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.359,00 USD – das entspricht einem Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.550,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vorlegen.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NASDAQ-Titel AMD-Aktie sinkt: AMD offenbar von US-Exportbeschränkungen für KI-Chips in Nahost betroffen

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AMD (Advanced Micro Devices) eingefahren

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AMD (Advanced Micro Devices) eingefahren