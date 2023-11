AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Mittwochmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,8 Prozent auf 96,77 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 96,77 USD abwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 321.971 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 37,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (58,04 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.359,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6.550,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,71 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

