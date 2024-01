AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) wird am Dienstagmittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 146,65 USD.

Am 30.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 151,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 3,00 Prozent wieder erreichen. Bei 60,05 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 59,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.800,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5.565,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 2,66 USD je Aktie aus.

