AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 133,62 EUR nach.

Bei 135,80 EUR markierte der Titel am 28.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 1,63 Prozent wieder erreichen. Bei 57,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 31.10.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 5.800,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.565,00 USD umgesetzt.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

