AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Vormittag fester

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 76,51 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,95 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.173 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 116,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,50 EUR am 13.10.2022. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 35,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 134,40 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.01.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.599,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.313,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.05.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

