AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag im Aufwind

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 12:04 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 173,58 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 155.303 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,92 USD. Dieser Kurs wurde am 26.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 75,92 USD erreichte der Anteilsschein am 23.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,77 USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.168,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.02.2025.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

