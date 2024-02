AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 178,44 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 178,44 USD zu. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 178,87 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 174,00 USD. Bisher wurden heute 20.313.844 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 184,92 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 3,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 75,92 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 205,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.168,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.599,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

