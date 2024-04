AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 176,01 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 176,01 USD ab. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 175,28 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.991.800 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 29,13 Prozent zulegen. Bei 81,02 USD fiel das Papier am 04.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 53,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 172,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,69 USD je Aktie gewesen. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.168,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.599,00 USD erwirtschaftet worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags in Grün