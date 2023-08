AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Mittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 118,77 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 118,77 USD. Bisher wurden heute 826.124 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 11,83 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 54,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 117,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Am 02.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.353,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.887,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

