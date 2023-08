AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochvormittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 107,72 EUR.

Um 09:19 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 107,72 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 109,30 EUR an. Bei 109,30 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.817 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.06.2023 bei 123,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,00 USD.

Am 02.05.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5.353,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.887,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,84 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

