AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 103,25 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 103,25 USD. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,71 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,21 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 8.654.187 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 28,64 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 54,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 47,14 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,18 Prozent auf 5.359,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.550,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 2,75 USD im Jahr 2023 aus.

