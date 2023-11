AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Donnerstagnachmittag

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 107,72 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 107,72 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 105,91 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 35.565.692 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,82 USD) erklomm das Papier am 14.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,04 USD am 04.11.2022. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 85,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 75,00 USD angegeben.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5.800,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.550,00 USD umgesetzt worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

