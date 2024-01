AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Minusbereich

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 135,88 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,9 Prozent auf 135,88 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 134,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,50 USD. Zuletzt wechselten 13.886.200 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 151,05 USD an. Gewinne von 11,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 60,05 USD. Mit Abgaben von 55,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 5.800,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.565,00 USD erwirtschaftet worden.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

