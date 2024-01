AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 126,60 EUR ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 126,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.932 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 28.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,10 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Mit Abgaben von 54,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 31.10.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.800,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5.565,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 30.01.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

