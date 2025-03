AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 100,41 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 100,41 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 102,33 USD. Bei 101,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.296.226 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 126,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.02.2025 Kursverluste bis auf 98,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 1,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 160,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,66 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 6,17 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,69 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

