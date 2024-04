AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag ins Plus

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 179,87 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 179,87 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 180,36 USD an. Mit einem Wert von 177,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.121.726 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 20,86 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2023 auf bis zu 81,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 54,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,50 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,16 Prozent auf 6.168,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.599,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 30.04.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,70 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NVIDIA mit Ähnlichkeiten zu AWS: Was das für die Wachstumschancen des KI-Konzerns bedeuten könnte

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Minus