AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag gefragt

Im Trading-Seminar heute um 18 Uhr gibt der Trading-Experte Ingmar Königshofen einen Einblick in seine Arbeit und bespricht aktuell interessante Werte aus dem Bereich der Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen.

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX klettert über 14.000 Punkte -- Hang Seng schließt stabil -- Scout24 über Erwartungen -- Deutsche Post legt beim Gewinn zweistellig zu -- Twitter, Uniper im Fokus

Pfeiffer Vacuum legt bei Umsatz und Ergebnis zu. Scout24 über Erwartungen - Umsatzanstieg verbucht. K+S-Konkurrent Nutrien schraubt Ausblick hoch. BNP Paribas startet mit Gewinnsprung ins Geschäftsjahr. Mosaic berichtet über "anhaltend angespannte Märkte". Qantas will Flüge von Australien bis New York und London anbieten. Snapchat-Mitgründer kann sich Technologie auch in Fernsehern vorstellen.