AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag im Keller

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 7,0 Prozent auf 75,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 75,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,49 EUR. Bisher wurden via Tradegate 7.652 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 102,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 25,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 56,55 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,22 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00 USD an.

Am 01.02.2023 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.599,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.826,00 USD in den Büchern standen.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.

